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В Киеве на Южном мосту ограничат движение с 8 августа

Новости » Происшествия    07.08.2019 - 12:21
В Киеве на Южном мосту ограничат движение с 8 августа
Фото: Южный мост (УНИАН)

Ограничение будет действовать до 15 августа

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" информирует, что с 8 по 15 августа на Южном мосту частично ограничат движение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Киевавтодора".

Указано, что работы продлятся с 22:00 8 августа до 23:00 15 августа.

В Киеве на Южном мосту ограничат движение с 8 августа

"На Южном мосту (часть в направлении Левого берега) мы будем обновлять асфальтовое покрытие. Работы продлятся с 22:00 8 августа до 23:00 15 августа. Мы комплексно подходим к выполнению работ, поэтому организовали их параллельно капитальному ремонту деформационного шва, чтобы дважды не ограничивать движение", - отмечается в сообщении.

В Киеве на Южном мосту ограничат движение с 8 августа

"Киевавтодор" просит с пониманием отнестись к ремонту.

Напомним, в КГГА сообщали, что в столице со 2 по 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Отмечалось, что во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

Как писало РБК-Украина, киевский фуникулер приостановил работу с 22 июля по 23 августа в связи с ежегодным техническим осмотром.

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