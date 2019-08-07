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У Києві на Південному мосту обмежать рух з 8 серпня

Новини » Надзвичайні події    07.08.2019 - 12:21
У Києві на Південному мосту обмежать рух з 8 серпня
Фото: Південний міст (УНІАН)

Обмеження діятиме до 15 серпня

Комунальна корпорація "Київавтодор" інформує, що з 8 до 15 серпня на Південному мосту частково обмежать рух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Київавтодору".

Вказано, що роботи триватимуть з 22:00 8 серпня до 23:00 15 серпня.

У Києві на Південному мосту обмежать рух з 8 серпня

"На Південному мосту (частина у напрямку Лівого берега) ми оновлюватимемо асфальтове покриття. Роботи триватимуть з 22:00 8 серпня до 23:00 15 серпня. Ми комплексно підходимо до виконання робіт, тому організували їх паралельно капітального ремонту деформаційного шва, щоб двічі не обмежувати рух", - зазначається у повідомленні.

У Києві на Південному мосту обмежать рух з 8 серпня

"Київавтодор" просить з розумінням поставитись до ремонту.

Нагадаємо, у КМДА повідомляли, що у столиці з 2 по 31 серпня частково обмежать рух на естакаді Південного мосту. Зазначалося, що під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги руху. Після цього етапу дорожники ремонтуватимуть шов на іншій половині естакади в цьому ж напрямку.

Як писало РБК-Україна, київський фунікулер призупинив роботу з 22 липня до 23 серпня у зв'язку зі щорічним технічним оглядом.

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