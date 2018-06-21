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Интервью

Чиновников концерна "Укроборонпром" задержали на взятке

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 15:36
Фото: изъятые средства (ssu.gov.ua)
Фото: изъятые средства (ssu.gov.ua)

Чиновники требовали от бывшего работника завода 10 тыс. гривен

Чиновников концерна "Укроборонпром" сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятке. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины задержали на взятке должностных лиц государственного предприятия "Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения", входящая в состав концерна "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

Так, оперативники спецслужбы установили, что двое чиновников требовали от бывшего работника завода 10 тыс. гривен за выдачу справки о задолженности из заработной платы.

"Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте во время получения всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что В Луганской области инспектор ГПСУ требовал с пенсионеров деньги за пересечение КПВВ.

В Луганской области инспектор ГПСУ требовал с пенсионеров деньги за пересечение КПВВ В Сумской области разоблачили на взятке двух чиновников ГФС
Теги публикации: взятка, Укроборонпром  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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