В Киеве на взятке задержали главного налогового ревизора

Прокуратура города Киева задержала главного налогового ревизора на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Как сообщается, в правоохранительные органы обратился представитель приватного предприятия, который сообщил, что чиновник в категорической форме требует от него взятку за содействие в скорейшем проведении внеплановой проверки данного предприятия и получении положительного заключения. Свои "услуги" ревизор оценил в 1 тысячу долларов.

"В ходе контроля за совершением преступления чиновника задержали в рабочем кабинете сразу после получения им денежных средств", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Фото: задержание (kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что детективы НАБУ совместно с сотрудниками СБУ задержали на получении взятки заместителя главы Государственной архивной службы. Чиновник в обмен на 10 тыс. долларов неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины.

Кроме того, в Одессе на взятке задержали руководителя военкомата. Правоохранители установили, что чиновник смог наладить механизм получения взяток от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья.