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В Киеве на взятке за быструю выдачу биометрических паспортов задержали чиновника ГМС

Новости » Общество     05.03.2020 - 03:55
В Киеве на взятке за быструю выдачу биометрических паспортов задержали чиновника ГМС
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Чиновник подготовил к выдаче 7 паспортов

В Киеве служащего Государственной миграционной службы (ГМС) задержали на взятке за ускоренную выдачу внутренних биометрических паспортов. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр прокуратуры Киева.

Отмечается, что задержанный чиновник - это заведующий сектора Оболонского райотдела Центрального межрегионального управления ГМС в Киеве и области.

"Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения работником ГМС 18 тысяч гривен неправомерной выгоды от гражданина за ускорение процедуры выдачи заграничных биометрических паспортов граждан Украины", - сообщили в прокуратуре.

Чиновника задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 15 тысяч гривен за выдачу 7 загранпаспортов. Сейчас следствие и процессуальные действия продолжаются.

В Киеве на взятке за быструю выдачу биометрических паспортов задержали чиновника ГМС

Фото: задержание чиновника ДМС (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, 4 марта сотрудники Государственного бюро расследований задержали и.о. начальника таможенного поста "Ковель" Волынской таможни на получении взятки.

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