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У Києві на хабарі за швидку видачу біометричних паспортів затримали службовця ДМС

Новини » Суспільство     05.03.2020 - 03:55
У Києві на хабарі за швидку видачу біометричних паспортів затримали службовця ДМС
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Службовець підготував до видачі 7 паспортів

У Києві службовця Державної міграційної служби (ДМС) затримали на хабарі за прискорену видачі внутрішніх біометричних паспортів. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр прокуратури Києва.

Зазначається, що затриманий чиновник - це завідувач сектору Оболонського райвідділу Центрального міжрегіонального управління ДМС в Києві та області.

"Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання працівником ДМС 18 тисяч гривень неправомірної вигоди від громадянина за прискорення процедури видачі закордонних біометричних паспортів громадян України", - повідомили в прокуратурі.

Чиновника затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч гривень за видачу 7 закордонних паспортів. Наразі слідчі та процесуальні дії тривають.

У Києві на хабарі за швидку видачу біометричних паспортів затримали службовця ДМС

Фото: затримання чиновника ДМС (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, 4 березня співробітники Державного бюро розслідувань затримали в.о. начальника митного поста "Ковель" Волинської митниці на отриманні хабара.

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