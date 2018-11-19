В Киеве главу комиссии Минэнерго поймали на взятке в 275 тысяч гривен

Фото: полиция задержала взяточника (npu.gov.ua)

Суд арестовал взяточника на 60 суток

Полиция задержала председателя комиссии по реорганизации одного из государственных предприятий Министерства энергетики и угольной промышленности Украины на взятке в 275 тысяч гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента защиты экономики Нацполиции.

Правоохранители установили, что чиновник требовал и получил 275 тысяч гривен от руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью. Деньги взяточник требовал за перечисление на счет общества бюджетных средств в размере 1,5 миллиона гривен за выполненные по договору работы.

Полицейские совместно со следователями военной прокуратуры задержали главу комиссии 16 ноября во время получения взятки.

Фото: полиция задержала взяточника (npu.gov.ua)

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)

Уголовного кодекса Украины. Суд избрал мужчине меру пресечения - арест на 60 суток с правом внесения залога в размере 2,3 миллиона гривен.

Как сообщало РБК-Украина, 16 ноября полиция Днепра задержала подполковника налоговой полиции за вымогательство 7 тысяч долларов. За эту сумму чиновник обещал предпринимателю не закрывать его сеть аптек.