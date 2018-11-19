ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Києві главу комісії Міненерго піймали на хабарі у 275 тисяч гривень

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 11:43
У Києві главу комісії Міненерго піймали на хабарі у 275 тисяч гривень
Фото: поліція затримала хабарника (npu.gov.ua)

Суд арештував хабарника на 60 діб

Поліція затримала голову комісії з реорганізації одного з державних підприємств Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на хабарі в 275 тисяч гривень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту захисту економіки Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав та одержав 275 тисяч гривень від керівника одного з товариств з обмеженою відповідальністю. Гроші хабарник вимагав за перерахування на рахунок товариства бюджетних коштів у розмірі 1,5 мільйона гривень за виконані згідно з договором роботи.

Поліцейські спільно зі слідчими військовою прокуратури затримали голову комісії 16 листопада під час одержання хабаря. 

 

Фото: поліція затримала хабарника (npu.gov.ua)

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) 
Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку міру запобіжного заходу - арешт 60 діб із правом внесення застави у розмірі 2,3 мільйона гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 листопада поліція Дніпра затримала підполковника податкової поліції за вимагання 7 тисяч доларів. За цю суму посадовець обіцяв підприємцю не закривати його мережу аптек.

Екс-голові студентської організації оголосили підозру у привласненні 2 млн гривень У Полтавській області на хабарі затримали посадовця "Укрінтеравтосервісу"
Новини України Київполициякоррупциявзятка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся