У Києві главу комісії Міненерго піймали на хабарі у 275 тисяч гривень

Фото: поліція затримала хабарника (npu.gov.ua)

Суд арештував хабарника на 60 діб

Поліція затримала голову комісії з реорганізації одного з державних підприємств Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на хабарі в 275 тисяч гривень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту захисту економіки Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав та одержав 275 тисяч гривень від керівника одного з товариств з обмеженою відповідальністю. Гроші хабарник вимагав за перерахування на рахунок товариства бюджетних коштів у розмірі 1,5 мільйона гривень за виконані згідно з договором роботи.

Поліцейські спільно зі слідчими військовою прокуратури затримали голову комісії 16 листопада під час одержання хабаря.

Фото: поліція затримала хабарника (npu.gov.ua)

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)

Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку міру запобіжного заходу - арешт 60 діб із правом внесення застави у розмірі 2,3 мільйона гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 листопада поліція Дніпра затримала підполковника податкової поліції за вимагання 7 тисяч доларів. За цю суму посадовець обіцяв підприємцю не закривати його мережу аптек.