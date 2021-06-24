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В Киеве выявили кредитных аферистов: пострадали десятки тысяч украинцев

Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в Киеве схему по вымогательству денег с помощью несуществующих кредитов. От действий мошенников пострадали более 60 тысяч украинцев.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По материалам следствия, преступную схему организовали владельцы двух киевских кредитных учреждений. Они использовали базы данных своих клиентов, оформляя на них онлайн-кредиты под 1500% годовых. Затем мошенники требовали возврата кредитных средств.

В случае отказа организаторы угрожали клиентам и физической расправой. Установлено, что для "выбивания долгов" было привлечено более 50 так называемых "телефонных коллекторов", которые звонили "должникам" и оказывали на них психологическое давление.

Для легализации своей деятельности мошенники направляли в банковские учреждения и контролирующие органы заведомо ложную отчетность о задолженности и пеню.

Во время обысков в офисных помещениях мошенников правоохранители обнаружили:

  • оборудования и программное обеспечение, которое использовалось для анонимизации телефонных номеров при звонках с угрозами;
  • почти 50 единиц компьютерной техники для администрирования базы "клиентов" и учета несуществующих долгов;
  • документы с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения.

Фото: в Киеве пресекли деятельность кредитных аферистов (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности Украиныкредитмошенничество