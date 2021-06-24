У Києві виявили кредитних аферистів: постраждали десятки тисяч українців

За матеріалами слідства, злочинну схему організували власники двох київських кредитних установ. Вони використовували бази даних своїх клієнтів, оформляючи на них онлайн-кредити під 1500% річних. Потім шахраї вимагали повернення кредитних коштів.

У разі відмови організатори погрожували клієнтам і фізичною розправою. Встановлено, що для "вибивання боргів" було залучено понад 50 так званих "телефонних колекторів", які дзвонили "боржникам" і чинили на них психологічний тиск.

Для легалізації своєї діяльності шахраї направляли до банківських установ та контролюючих органів свідомо неправдиву звітність про заборгованість та пеню.

Під час обшуків в офісних приміщеннях шахраїв правоохоронці виявили:

обладнання та програмне забезпечення, яке використовувалося для анонімізації телефонних номерів при дзвінках з погрозами;

майже 50 одиниць комп'ютерної техніки для адміністрування бази "клієнтів" та обліку неіснуючих боргів;

документи з доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозри та обрання запобіжного заходу.

Фото: у Києві припинили діяльність кредитних аферистів (ssu.gov.ua)