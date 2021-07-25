В Киеве выявили двух пьяных водителей маршруток за рулем, их отстранили

В Киеве двух водителей маршрутных такси выявили в состоянии возможного алкогольного опьянения во время управления транспортом. Их отстранили от управления транспортным средством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева .

"Патрульные отдела безопасности дорожного движения во время проведения профилактических мероприятий по проверке пассажирского транспорта, обнаружили двух водителей в состоянии возможного опьянения", - говорится в сообщении.

Одного из водителей с явными признаки наркотического опьянения выявили на улице Стройиндустрии, во время проверки автобуса "Стрый-Авто". Мужчина отказался пройти освидетельствование в установленном законом порядке.

При этом второго нарушителя патрульные остановили на улице Малиновского.

"Водитель автобуса "Богдан" осуществлял перевозку пассажиров с признаками алкогольного опьянения. От освидетельствования прибором Драгер, мужчина отказался тоже", - говорится в сообщении.

Инспекторы составили на водителей протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч. 9 ст. 133-1 (Перевозка пассажиров водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра) КоАП.