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У Києві виявили двох п'яних водіїв маршруток за кермом, їх відсторонили

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Неділя 25 липня 2021 20:16
У Києві виявили двох п'яних водіїв маршруток за кермом, їх відсторонили Фото: у Києві виявили двох п'яних водіїв маршруток за кермом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві двох водіїв маршрутних таксі виявили в стані можливого алкогольного сп'яніння під час керування транспортом. Їх відсторонили від керування транспортним засобом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.

"Патрульні відділу безпеки дорожнього руху під час проведення профілактичних заходів з перевірки пасажирського транспорту, виявили двох водіїв у стані можливого сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Одного з водіїв з явними ознаками наркотичного сп'яніння виявили на вулиці Будіндустрії, під час перевірки автобуса "Стрий-Авто". Чоловік відмовився пройти огляд у встановленому законом порядку.

При цьому другого порушника патрульні зупинили на вулиці Малиновського.

"Водій автобуса "Богдан" здійснював перевезення пасажирів з ознаками алкогольного сп'яніння. Від огляду приладом Драгер, чоловік відмовився теж", - йдеться в повідомленні.

Інспектори склали на водіїв протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та постанову за ч. 9 ст. 133-1 (перевезення пасажирів водієм, який не пройшов передрейсового медичного огляду) КпАП.

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