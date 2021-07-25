У Києві виявили двох п'яних водіїв маршруток за кермом, їх відсторонили

У Києві двох водіїв маршрутних таксі виявили в стані можливого алкогольного сп'яніння під час керування транспортом. Їх відсторонили від керування транспортним засобом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва .

"Патрульні відділу безпеки дорожнього руху під час проведення профілактичних заходів з перевірки пасажирського транспорту, виявили двох водіїв у стані можливого сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Одного з водіїв з явними ознаками наркотичного сп'яніння виявили на вулиці Будіндустрії, під час перевірки автобуса "Стрий-Авто". Чоловік відмовився пройти огляд у встановленому законом порядку.

При цьому другого порушника патрульні зупинили на вулиці Малиновського.

"Водій автобуса "Богдан" здійснював перевезення пасажирів з ознаками алкогольного сп'яніння. Від огляду приладом Драгер, чоловік відмовився теж", - йдеться в повідомленні.

Інспектори склали на водіїв протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та постанову за ч. 9 ст. 133-1 (перевезення пасажирів водієм, який не пройшов передрейсового медичного огляду) КпАП.