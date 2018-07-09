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Интервью

В Киеве высокий уровень пожарной опасности сохранится до 12 июля

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 13:46
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Жителей Киева призывают максимально осторожно обращаться с огнем

В Киеве с 9 по 12 июля будет сохранятся высокий (4 класса) уровень пожарной опасности. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает пресс-служба КГГА.

Жителей Киева призывают максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Если вы оказались в очаге пожара:

  • не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;
  • не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;
  • из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;
  • если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (он менее задымлен); рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;
  • гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветвями лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;
  • во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;
  • после выхода из очага пожара сообщите местные органы власти и пожарную службу о месте, размерах и характере пожара.

Напомним, согласно информации синоптиков, сегодня, 9 июля, в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

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Теги публикации: пожарная опасность, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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