В Киеве выросла заболеваемость гриппом, - КГГА

В столице Украины наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако уровень заболеваемости пока что ниже эпидемического порога на 28,6%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской государственной городской администрации.
"В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 41,8% по сравнению с предыдущей неделей, это произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело - 6599 (рост на 34,8%), взрослых - 10292 человека (рост на 46,7%). В структуре заболеваемости дети составляют 39,1%, а на прошлой неделе - 41,1%. Из них 55,5% - дети школьного возраста. В частности, зарегистрирован 3661 случай среди школьников", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 28,6%.
Всего зарегистрировано 16 891 больного гриппом и ОРВИ (в частности, и COVID-19), говорится в сообщении.
"В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 560 человек, из них 145 - дети", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Украине на середину зимы составляют на 40% ниже эпидемического порога и на 7% ниже прошлогодних.
Показатели начали увеличиваться после 10 января и больше всего болеют дети. Как объясняет эпидемиолог Елена Кузьменко, дети вернулись в школы после каникул и начали больше болеть.