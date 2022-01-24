У Києві зросла захворюваність на грип, - КМДА

"В цілому в столиці спостерігається зростання захворюваності на 41,8% в порівнянні з попереднім тижнем, це сталося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло - 6599 (зростання на 34,8%), дорослих - 10292 особи (зростання на 46,7%). У структурі захворюваності діти становлять 39,1%, а минулого тижня - 41,1%. З них 55,5% - діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 3661 випадок серед школярів", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 28,6%.

Всього зареєстровано 16 891 хворого на грип та ГРВІ (зокрема, і COVID-19), йдеться в повідомленні.

"До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 560 осіб, з них 145 - діти", - йдеться в повідомленні.