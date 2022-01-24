В Киеве выросла заболеваемость гриппом, - КГГА

В столице Украины наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако уровень заболеваемости пока что ниже эпидемического порога на 28,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской государственной городской администрации.

"В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 41,8% по сравнению с предыдущей неделей, это произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело - 6599 (рост на 34,8%), взрослых - 10292 человека (рост на 46,7%). В структуре заболеваемости дети составляют 39,1%, а на прошлой неделе - 41,1%. Из них 55,5% - дети школьного возраста. В частности, зарегистрирован 3661 случай среди школьников", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 28,6%.

Всего зарегистрировано 16 891 больного гриппом и ОРВИ (в частности, и COVID-19), говорится в сообщении.

"В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 560 человек, из них 145 - дети", - говорится в сообщении.