В Киеве выключат фонтаны на зиму: названа дата

Начиная с 3 октября киевские фонтаны прекратят свою работу. "Київводфонд" начнет их подготовку к зиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Сегодня "Киевводфонд" эксплуатирует 8 столичных фонтанов, а самы:

"Большой", расположенный на Майдане Независимости;

Комплекс шести фонтанов "Малые";

"Водяной шар";

"Каскадный";

"Основатели Киева";

"Перекресток";

фонтан на улице Большая Васильковская;

фонтан в акватории Русановского канала.

"В последнюю неделю работы фонтаны будут встречать гостей ежедневно с 12:00 до 23:00, светомузыкальное шоу будет радовать с 19:00 до 23:00. Уже с 4 октября команда специалистов будет готовить оборудование фонтанов к зимнему периоду", – заявила директор предприятия Светлана Козловская.

Начиная с 4 октября, фонтаны будут готовить к зимнему периоду. Сотрудники "Киевводфонда" займутся чисткой, демонтажем, консервацией и выключение помпового оборудования.