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В Киеве выключат фонтаны на зиму: названа дата

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Киев, Вторник 28 сентября 2021 19:35
В Киеве выключат фонтаны на зиму: названа дата Фото: в Киеве отключат фонтаны на зиму facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 3 октября киевские фонтаны прекратят свою работу. "Київводфонд" начнет их подготовку к зиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Сегодня "Киевводфонд" эксплуатирует 8 столичных фонтанов, а самы:

  • "Большой", расположенный на Майдане Независимости;
  • Комплекс шести фонтанов "Малые";
  • "Водяной шар";
  • "Каскадный";
  • "Основатели Киева";
  • "Перекресток";
  • фонтан на улице Большая Васильковская;
  • фонтан в акватории Русановского канала.

"В последнюю неделю работы фонтаны будут встречать гостей ежедневно с 12:00 до 23:00, светомузыкальное шоу будет радовать с 19:00 до 23:00. Уже с 4 октября команда специалистов будет готовить оборудование фонтанов к зимнему периоду", – заявила директор предприятия Светлана Козловская.

Начиная с 4 октября, фонтаны будут готовить к зимнему периоду. Сотрудники "Киевводфонда" займутся чисткой, демонтажем, консервацией и выключение помпового оборудования.

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