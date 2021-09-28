В Киеве выключат фонтаны на зиму: названа дата
Фото: в Киеве отключат фонтаны на зиму facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Начиная с 3 октября киевские фонтаны прекратят свою работу. "Київводфонд" начнет их подготовку к зиме.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.
Сегодня "Киевводфонд" эксплуатирует 8 столичных фонтанов, а самы:
- "Большой", расположенный на Майдане Независимости;
- Комплекс шести фонтанов "Малые";
- "Водяной шар";
- "Каскадный";
- "Основатели Киева";
- "Перекресток";
- фонтан на улице Большая Васильковская;
- фонтан в акватории Русановского канала.
"В последнюю неделю работы фонтаны будут встречать гостей ежедневно с 12:00 до 23:00, светомузыкальное шоу будет радовать с 19:00 до 23:00. Уже с 4 октября команда специалистов будет готовить оборудование фонтанов к зимнему периоду", – заявила директор предприятия Светлана Козловская.
Начиная с 4 октября, фонтаны будут готовить к зимнему периоду. Сотрудники "Киевводфонда" займутся чисткой, демонтажем, консервацией и выключение помпового оборудования.