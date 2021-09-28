У Києві вимкнуть фонтани на зиму: названо дату
Фото: у Києві вимкнуть фонтани на зиму (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Починаючи з 3 жовтня, київські фонтани припинять свою роботу. "Київводфонд" розпочне їх підготовку до зими.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.
Сьогодні "Київводфонд" експлуатує 8 столичних фонтанів, а сами:
- "Великий", що розташований на Майдані Незалежності;
- комплекс шести водограїв "Малі";
- "Водяна куля";
- "Каскадний";
- "Засновники Києва";
- "Хрещатик";
- фонтан на вулиці Велика Васильківська;
- фонтан в акваторії Русанівського каналу.
"В останній тиждень роботи водограї зустрічатимуть гостей щоденно з 12:00 до 23:00, світломузичне шоу тішитиме із 19:00 до 23:00. Уже з 4 жовтня команда спеціалістів готуватиме обладнання фонтанів до зимового періоду", – заявила директорка підприємства Світлана Козловська.
Починаючи з 4 жовтня, фонтани готуватимуть до зимового періоду. Співробітники "Київводфонду" займуться чисткою, демонтажем, консервацією та вимкнення помпового обладнання.