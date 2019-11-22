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В Киеве на выходных возможны ограничения в работе метро

Новости » Общество     22.11.2019 - 19:56
В Киеве на выходных возможны ограничения в работе метро
Фото: станция метро "Дворец Спорта" (РБК-Украина)

В Киеве 24 ноября могут ограничить работу некоторых станций метро

В воскресенье, 24 ноября, в Киеве возможны изменения в работе метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Как сообщается, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Таким образом, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, движение на Южном мосту ограничен в связи с ремонтными работами. Ограничение будет действовать с 21:00 22 ноября по 7:00 23 ноября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Внедрять изменения начали на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других подъездах.

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