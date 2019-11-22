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У Києві на вихідних можливі обмеження роботи метро

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 19:56
У Києві на вихідних можливі обмеження роботи метро
Фото: станція метро "Палац Спорту" (РБК-Україна)

У Києві 24 листопада можуть обмежити роботу деяких станцій

У неділю, 24 листопада, у Києві можливі зміни в роботі метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Як повідомляється, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Маріуполь" (Маріуполь), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Таким чином, після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, рух на Південному мосту обмежений у зв'язку з ремонтними роботами. Обмеження діятиме з 21:00 22 листопада по 7:00 23 листопада.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00. Впроваджувати зміни почали на в'їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших під'їздах.

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