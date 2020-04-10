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В Киеве на выходных усилят контроль за соблюдением карантина

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 12:34
В Киеве на выходных усилят контроль за соблюдением карантина
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В столице увеличат количество правоохранителей 11 и 12 апреля

В Киеве 11 и 12 апреля усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений. Об этом во время брифинга заявил мэр города Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на этих выходных на улицах города, в частности в парках и скверах, увеличится количество правоохранителей.

"Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу, увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках, публичных местах Киева", - заявил Кличко.

Мэр столицы призвал граждан соблюдать правила карантина и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Отметим, в Киеве зафиксировано больше всего обвинительных вердиктов за нарушение карантинных ограничений. Ранее Виталий Кличко сообщал, что за нарушение карантина киевлян оштрафовали на почти 100 тыс. гривен.

Также сообщалось, что в Киеве ввели принудительный карантин в местах, где выявлены очаги коронавируса.

По состоянию на 12:00 10 апреля, в Киеве зафиксировано 384 случая инфицирования коронавирусом. За сутки COVID-19 обнаружили еще в 13 граждан.

За сутки в Киеве выявили еще 13 случаев коронавируса В Киеве ввели принудительный карантин в местах очага коронавируса
Новости Украины КиевВиталий КличкоКиевкарантинКоронавирус
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