В Києві на вихідних перекриють вулицю Борщагівську
Фото: вулицю Борщагівську у Києві перекриють на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Протягом наступних довгих вихідних в Києві діятимуть обмеження на рух транспорту по вулиці Борщагівська. Рух перекриють з 26 по 28 червня.
Так, обмеження діятимуть з 00:00 26 червня до 15:00 28 червня.
"Розпочинаються фінальні роботи на проїжджій частині вул. Борщагівської. Упродовж 26-28 червня заплановано влаштувати верхній шар покриття на ділянці від Індустріального шляхопроводу до просп. Повітрофлотського. Роботи виконуватимуть у напрямку вулиці Жилянської", - йдеться в повідомленні.
Під час робіт рух на вулиці буде частково обмежено. Можливі тимчасові перекриття заїздів до прилеглих територій.
Раніше повідомлялося, що Києві на кілька днів обмежать автомобільний рух на проспекті Степана Бандери. Обмеження діятиме з 25 по 28 червня.