В Киеве на выходных перекроют часть левого берега из-за дуатлона: список улиц

В Киеве на выходных, 15-16 мая, ограничат движение на части улиц на левом берегу столицы. Ограничения связаны с проведением соревнования по дуатлону Кубок Киева 2021.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева .

В воскресенье, 16 мая, будут перекрыты следующие улицы:

В субботу, 15 мая, с 5:00 до 22:00 ограничат движение автотранспорта на Русановском бульваре, а также с 18:00 до 22:00 - на Русановской набережной.

Ранее РБК-Украина писало, что в центре Киева произошла утечка теплоносителя на поверхность. В результате без горячей воды остались четыре дома.

Также сообщалось, что в 2023 году аэропорт "Киев" имени Сикорского закроется на несколько месяцев из-за строительства новой взлетно-посадочной полосы.