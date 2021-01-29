ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве на выходных ожидается гололедица

Автор: РБК-Украина

В Киеве на выходных ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, 30 и 31 января на дорогах столицы ожидается гололедица.

В ведомстве напоминают, что в Киеве дорожники и коммунальщики работают в усиленном режиме.

Самые читаемые новости

"Дорожные службы продолжают интенсивно обрабатывать улицы противогололедными средствами. В первую очередь - мосты и путепроводы, покрытие из брусчатки, подъемы и спуски, а также тротуары и остановки общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Также в Департаменте муниципальной безопасности призвали киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Водителям во время гололеда:

  • необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
  • не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

"Пешеходам во время гололеда необходимо быть особенно внимательными на проезжей части - переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на выходные резко изменится погода, будут и снегопады, и дожди, и потепление до +4. Синоптики рассказали, какая будет погода с 30 января по 1 февраля.

Кроме того, в Украине продолжает действовать активный снежный циклон.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Гидрометцентр