В Киеве на выходных ожидается гололедица

В Киеве на выходных ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, 30 и 31 января на дорогах столицы ожидается гололедица.

В ведомстве напоминают, что в Киеве дорожники и коммунальщики работают в усиленном режиме.

"Дорожные службы продолжают интенсивно обрабатывать улицы противогололедными средствами. В первую очередь - мосты и путепроводы, покрытие из брусчатки, подъемы и спуски, а также тротуары и остановки общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Также в Департаменте муниципальной безопасности призвали киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Водителям во время гололеда:

необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

"Пешеходам во время гололеда необходимо быть особенно внимательными на проезжей части - переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на выходные резко изменится погода, будут и снегопады, и дожди, и потепление до +4. Синоптики рассказали, какая будет погода с 30 января по 1 февраля.

Кроме того, в Украине продолжает действовать активный снежный циклон.