В Киеве на выходных ожидается гололедица

В Киеве на выходных ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили первый уровень опасности.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Так, 30 и 31 января на дорогах столицы ожидается гололедица.
В ведомстве напоминают, что в Киеве дорожники и коммунальщики работают в усиленном режиме.
"Дорожные службы продолжают интенсивно обрабатывать улицы противогололедными средствами. В первую очередь - мосты и путепроводы, покрытие из брусчатки, подъемы и спуски, а также тротуары и остановки общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Также в Департаменте муниципальной безопасности призвали киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.
Водителям во время гололеда:
"Пешеходам во время гололеда необходимо быть особенно внимательными на проезжей части - переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине на выходные резко изменится погода, будут и снегопады, и дожди, и потепление до +4. Синоптики рассказали, какая будет погода с 30 января по 1 февраля.
Кроме того, в Украине продолжает действовать активный снежный циклон.