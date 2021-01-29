У Києві на вихідних очікується ожеледиця

У Києві на вихідних очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, 30 і 31 січня на дорогах столиці очікується ожеледиця.

У відомстві нагадують, що в Києві дорожники та комунальники працюють у посиленому режимі.

"Дорожні служби продовжують інтенсивно обробляти вулиці протиожеледними засобами. В першу чергу - мости і шляхопроводи, покриття з бруківки, підйоми і спуски, а також тротуари та зупинки громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Також у Департаменті муніципальної безпеки закликали киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендують дотримуватися порад під час ожеледиці.

Водіям під час ожеледиці:

необхідно дотримуватися швидкісний режим, дистанцію і відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

не забувати вмикати габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт з літніми шинами.

"Пішоходам під час ожеледиці необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині - переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на вихідні погода різко зміниться, будуть і снігопади і дощі, і потепління до +4. Синоптики розповіли, якою буде погода з 30 січня по 1 лютого.

Крім того, в Україні продовжує діяти активний сніговий циклон.