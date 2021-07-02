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В Киеве на выходных ограничат движение автотранспорта: список улиц

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Киев, Пятница 02 июля 2021 17:51
В Киеве на выходных ограничат движение автотранспорта: список улиц Фото: в Киеве на выходных ограничат движение автотранспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В центральной части Киева 3 и 4 июля ограничат движение автомобильного транспорта. В столице на выходных состоятся спортивные соревнования "Олимпик Триатлон Кубок Киева 2021".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, с 6:00 3 июля и до 22:00 4 июля будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади. Также 3 июля с 16:00 до 20:00 перекроют улицу Труханова.

График перекрытия улиц 4 июля:

  • ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 13:00;
  • Боричев спуск - с 07:00 до 13:00;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:00;
  • Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 13:00;
  • ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) - с 07:00 до 13:00;
  • Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:00;
  • Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 13:00;
  • поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 07:00 до 13:00;
  • ул. Трухановская - с 7:00 до 13:00.

Также предусмотрено внесение изменений в движения в маршруты автобусов №№ 62, 114, 115.

С начала движения ориентировочно до 13:00 движение маршрутов будет организовано:

  • автобус № 62 от Ботанического сада до Европейской площади,
  • автобус № 114 на участках: от улицы Милославской до ст. м. "Почайна"; от железнодорожного вокзала "Центральный" к Европейской площади,

автобус № 115 от железнодорожной станции "Дарница" до ст. м. "Лыбидская".

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