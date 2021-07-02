У Києві на вихідних обмежать рух автотранспорту: список вулиць

У центральній частині Києва 3 і 4 липня обмежать рух автомобільного транспорту. У столиці на вихідних відбудуться спортивні змагання"Олімпік Триатлон Кубок Києва 2021".

Так, з 6:00 3 липня і до 22:00 4 липня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі. Також 3 липня з 16:00 до 20:00 перекриють вулицю Труханова.

Графік перекриття вулиць 4 липня:

вул. Петра Сагайдачного - з 07:00 до 13:00;

Боричів узвіз - з 07:00 до 13:00;

вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) - з 07:00 до 13:00;

Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) - з 07:00 до 13:00;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вул. Електриків) - з 07:00 до 13:00;

Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) - з 07:00 до 13:00;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) - з 07:00 до 13:00;

поворот з моста Метро на Набережне шосе - з 07:00 до 13:00;

вул. Труханівська - з 7: 00 до 13: 00.

Також передбачено внесення змін до руху в маршрути автобусів № № 62, 114, 115.

З початку руху орієнтовно до 13:00 рух маршрутів буде організовано: