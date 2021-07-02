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У Києві на вихідних обмежать рух автотранспорту: список вулиць

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Києва, П'ятниця 02 липня 2021 17:51
У Києві на вихідних обмежать рух автотранспорту: список вулиць Фото: у Києві на вихідних обмежать рух автотранспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У центральній частині Києва 3 і 4 липня обмежать рух автомобільного транспорту. У столиці на вихідних відбудуться спортивні змагання"Олімпік Триатлон Кубок Києва 2021".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, з 6:00 3 липня і до 22:00 4 липня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі. Також 3 липня з 16:00 до 20:00 перекриють вулицю Труханова.

Графік перекриття вулиць 4 липня:

  • вул. Петра Сагайдачного - з 07:00 до 13:00;
  • Боричів узвіз - з 07:00 до 13:00;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) - з 07:00 до 13:00;
  • Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) - з 07:00 до 13:00;
  • вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вул. Електриків) - з 07:00 до 13:00;
  • Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) - з 07:00 до 13:00;
  • Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) - з 07:00 до 13:00;
  • поворот з моста Метро на Набережне шосе - з 07:00 до 13:00;
  • вул. Труханівська - з 7: 00 до 13: 00.

Також передбачено внесення змін до руху в маршрути автобусів № № 62, 114, 115.

З початку руху орієнтовно до 13:00 рух маршрутів буде організовано:

  • автобус № 62 від Ботанічного саду до Європейської площі,
  • автобус № 114 на ділянках: від вулиці Милославської до ст. м. "Почайна"; від залізничного вокзалу "центральний" до Європейської площі,
  • автобус № 115 від залізничної станції "Дарниця" до ст.м."Либідська".

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