В Киеве на выходных метро будет работать на час дольше

Работа метро продлена из-за проведения Второго фестиваля MotoOpenFest

В Киеве на выходных, 16 и 17 июня 2018 года, метро будет работать на час дольше. Об этом говорится в сообщении "Киевского метрополитена" в Twitter.

"Согласно порядку организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest, утвержденного Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА, 16 и 17 июня метро будет работать на 1 час дольше", - говорится в сообщении.

Друзья!



Согласно Порядка организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest, утвержденного Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА,



16 и 17 июня

Метро будет работать на 1 час дольше pic.twitter.com/TShh5hWHgI — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 15, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 23 июня 2018 года будет ограничено движение вдоль Владимирского проезда. Движение будет запрещено из-за проведения художественного проекта "В Украину вернусь" на Софийской площади.