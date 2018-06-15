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В Киеве на выходных метро будет работать на час дольше

НовостиИнфраструктура    15.06.2018 - 11:07
Фото: метро Киева (twitter.com/kyivmetroalerts)
Фото: метро Киева (twitter.com/kyivmetroalerts)

Работа метро продлена из-за проведения Второго фестиваля MotoOpenFest

В Киеве на выходных, 16 и 17 июня 2018 года, метро будет работать на час дольше. Об этом говорится в сообщении "Киевского метрополитена" в Twitter.

"Согласно порядку организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest, утвержденного Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА, 16 и 17 июня метро будет работать на 1 час дольше", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 23 июня 2018 года будет ограничено движение вдоль Владимирского проезда. Движение будет запрещено из-за проведения художественного проекта "В Украину вернусь" на Софийской площади.

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Теги публикации: Киев, метро  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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