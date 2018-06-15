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У Києві на вихідних метро працюватиме на годину довше

НовиниІнфраструктура    15.06.2018 - 11:07
Фото: метро Києва (twitter.com/kyivmetroalerts)
Фото: метро Києва (twitter.com/kyivmetroalerts)

Роботу метро продовжено через проведення Другого фестивалю MotoOpenFest

У Києві на вихідних, 16 та 17 червня 2018 року, метро працюватиме на годину довше. Про це йдеться у повідомленні "Київського метрополітену" у Twitter.

"Відповідно до порядку організації роботи міського пасажирського транспорту загального користування під час проведення Другого фестивалю MotoOpenFest, затвердженого Департаментом транспортної інфраструктури КМДА, 16 та 17 червня метро працюватиме на 1 годину довше", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 23 червня 2018 року буде обмежено рух уздовж Володимирського проїзду. Рух буде заборонено через проведення мистецького проекту "В Україну повернусь" на Софійській площі.

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Теги публікації: Київ, метро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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