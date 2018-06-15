У Києві на вихідних метро працюватиме на годину довше

Роботу метро продовжено через проведення Другого фестивалю MotoOpenFest
У Києві на вихідних, 16 та 17 червня 2018 року, метро працюватиме на годину довше. Про це йдеться у повідомленні "Київського метрополітену" у Twitter.
"Відповідно до порядку організації роботи міського пасажирського транспорту загального користування під час проведення Другого фестивалю MotoOpenFest, затвердженого Департаментом транспортної інфраструктури КМДА, 16 та 17 червня метро працюватиме на 1 годину довше", - йдеться у повідомленні.
Друзі!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 15, 2018
Відповідно до Порядку організації роботи міського пасажирського транспорту загального користування під час проведення Другого фестивалю MotoOpenFest, затвердженого Департаментом транспортної інфраструктури КМДА,
16 та 17 червня
Метро працюватиме на 1 годину довше pic.twitter.com/TShh5hWHgI
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 23 червня 2018 року буде обмежено рух уздовж Володимирського проїзду. Рух буде заборонено через проведення мистецького проекту "В Україну повернусь" на Софійській площі.