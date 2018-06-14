В Киеве 23 июня будет ограничено движение вдоль Владимирского проезда

Движение будет запрещено с 19:30 до 21:30

В Киеве 23 июня 2018 года будет ограничено движение вдоль Владимирского проезда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В столице 23 июня с 19:30 до 21:30 будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, движение будет запрещено из-за проведения художественного проекта "В Украину вернусь" на Софийской площади.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Михайловской площади запретили парковать автомобили.