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Интервью

В Киеве 23 июня будет ограничено движение вдоль Владимирского проезда

НовостиИнфраструктура    14.06.2018 - 17:00
Иллюстративное фото (Автоцентр)
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Движение будет запрещено с 19:30 до 21:30

В Киеве 23 июня 2018 года будет ограничено движение вдоль Владимирского проезда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В столице 23 июня с 19:30 до 21:30 будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, движение будет запрещено из-за проведения художественного проекта "В Украину вернусь" на Софийской площади.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Михайловской площади запретили парковать автомобили.

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Теги публикации: КГГА, Киев, ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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