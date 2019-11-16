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В Киеве на выходных изменят работу скоростного трамвая

Новости » Общество     16.11.2019 - 09:02
В Киеве на выходных изменят работу скоростного трамвая
Иллюстративное фото (Wikimedia)

Движение трамваев по маршруту №1 приостановят

В Киеве на выходных, 16-17 ноября, ожидаются изменения в работе скоростного трамвая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Как сообщается, на выходных предусмотрены изменения в работе Борщаговской линии скоростного трамвая. Движение скоростных трамваев по маршруту №1 будет приостановлено из-за замены путей на станции "Улица Зодчих".

Кроме того, трамваи по маршруту №3 будут курсировать без остановки на станции "Политехническая". Станция "Политехническая" будет закрыта на вход и выход для пассажиров.

При этом на маршруте №2Т будет увеличено количество автобусов, планируется интервал движения около 7 минут.

В Киеве на выходных изменят работу скоростного трамвая

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 18 ноября, в Киеве частично ограничат движение на Северном мосту. В связи с текущим ремонтом покрытия на Северном мосту движение транспорта будет ограничено с 8:00 до 17:00. Работы будут проходить в направлении Троещины.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве до 20 ноября будет ограничено движение на улице Владимирская. Движение транспорта ограничили на участке от станции метро "Золотые ворота" до Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко.

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