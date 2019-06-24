В Киеве за выходные зафиксировано три температурных рекорда

В субботу, 22 июня, столбик термометра поднялся до 34,0 градусов тепла, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1891 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным обсерватории, средняя суточная температура воздуха в субботу впервые за 139 года составила 27,3 градусов, что на 0,7 градусов выше соответствующего предыдущего рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1943 году.

Кроме того, 23 июня минимальная температура воздуха самой теплой за 139 лет наблюдений ночи не опустилась ниже 22,3 градусов, что на 1,4 градуса выше чем в 1946 году.

С начала июня уже зафиксировано одиннадцать температурных рекордов, отметили в обсерватории.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, т.е. четырех месяцев.

Отметим, что уровень загрязнения воздуха в Киеве растет из-за жары. По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.