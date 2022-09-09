У Києві запровадили знижку на комуналку: хто і скільки заощадить

Київська міська рада запровадила знижки або повне скасування оплати за комунальні послуги для мешканців Києва, установ і організацій, які постраждали внаслідок війни. Рішення ухвалене на час дії воєнного стану.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.