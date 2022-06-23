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В Киеве ввели льготы на аренду ВСУ коммунальных объектов: цена вопроса

Фото: в Киеве ввели льготы на аренду ВСУ коммунальных объектов (freepik_com)
Автор: Наталия Гурковская

Киевсовет ввел особую процедуру и льготы по аренде коммунальных помещений силами безопасности и обороны Украины. Стоимость установлена в размере 1 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"Стоимость арендной платы за площади, находящиеся в коммунальной собственности территориального общества города Киева, для сил безопасности и обороны установлена ​​в размере 1 гривны - на период военного положения и в течение месяца после его прекращения или отмены. Мы должны обеспечить полноценное функционирование сил обороны для эффективного защиты Украины и столицы", - рассказал он.

По его словам, депутаты также одобрили решение о списании задолженности за землю объектами обороны и рассмотрели в обновленной редакции программу "Защитник Киева" - для надлежащего финансирования территориальной обороны столицы.

"На 2022-2024 годы предусмотрено привлечь из городского бюджета в общей сложности 238,8 млн грн. В частности, в 2022 году - 174,2 млн грн. (увеличено финансирование на 128,6 млн грн), в 2023 году - 34,7 млн ​​грн, в 2024 – 29,8 млн грн”, - рассказал Кличко.

По словам Кличко, увеличение финансирования обусловлено увеличением в Киеве численности подразделений территориальной обороны более чем в два раза. А также тем, что в городе начал работу центр подготовки сил муниципальной безопасности, подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований территориальной общины столицы.

Как сообщалось, на время войны в Киеве запретили продажу и запуск фейерверков и передвижение по городу автомобилей без глушителя. Также в столице обустроят укрытие в школах, где их нет.

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Киев