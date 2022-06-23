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В Києві запровадили пільги на оренду ЗСУ комунальних об'єктів: ціна питання

Фото: у Києві запровадили пільги на оренду ЗСУ комунальних об'єктів (freepik_com)
Автор: Наталія Гурковська

Київрада запровадила особливу процедуру та пільги на оренду комунальних приміщень силами безпеки і оборони України. Вартість встановлена у розмірі 1 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

"Вартість орендної плати за площі, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для сил безпеки й оборони встановлена у розмірі 1 гривні - на період воєнного стану і протягом місяця після його припинення чи скасування. Ми повинні забезпечити повноцінне функціонування сил оборони задля ефективного захисту України та столиці", - розповів він.

За його словами, також депутати схвалили рішення про списання заборгованості за землю об’єктами оборони та розглянули в оновленій редакції програму "Захисник Києва" - для належного фінансування територіальної оборони столиці.

"На 2022-2024 роки передбачено залучити з міського бюджету загалом 238,8 млн грн. Зокрема, в 2022 році - 174,2 млн грн. (збільшено фінансування на 128,6 млн грн), у 2023 році - 34,7 млн грн., у 2024 - 29,8 млн грн.", - розповів Кличко.

За словами Кличка, збільшення фінансування обумовлене збільшенням у Києві чисельності підрозділів територіальної оборони у понад два рази. А також тим, що в місті розпочав роботу центр з підготовки сил муніципальної безпеки, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади столиці.

Як повідомлялося, на час війни у Києві заборонили продаж та запуск феєрверків та пересування містом автомобілів без глушника. Також у столиці облаштують укриття у школах, де їх немає.

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Київ