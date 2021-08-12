В Киеве вспыхнуло здание, огонь перебросился на гаражи

"12 августа в 8:55 в оперативно-координационный центр главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Михаила Бойчука, что в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.

Установлено, что возгорание возникло в 2-этажном здании, с распространением огня на рядом расположенные гаражи.

Сотрудники ГСЧС приступили к тушению пожара и поиска источников водоснабжения. Вместе с тем проводится эвакуация автомобилей из гаражей.

По информации спасателей, в 09:46 пожар был локализован на площади 400 кв.м, ликвидация огня пока продолжается.

Однако тушение пожара осложняется отсутствием вблизи пожарных гидрантов.

Сейчас организован постоянный подвоз воды и прокладок дополнительных магистральных линий до ближайших гидрантов.

Так, для ликвидации огня были привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава.

Фото: в Киеве вспыхнуло двухэтажное здание, огонь перебросился на гаражи (facebook.com/DSNSKyiv)