"12 серпня о 8:55 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Михайла Бойчука, що у Голосіївському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що загоряння виникло у 2-поверховій будівлі, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані гаражі.

Вогнеборці приступили до гасіння пожежі та пошуку джерел водопостачання. Разом з тим проводиться евакуація автомобілей з гаражів.

За інформацією рятувальників, о 09:46 пожежу було локалізовано на площі 400 кв.м, ліквідація вогню наразі триває.

Однак гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу пожежних гідрантів.

Наразі організовано постійний підвіз води та прокладання додаткових магістральних ліній до найближчих гідрантів.

Так, для ліквідації вогню було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу.

Фото: у Києві спалахнула будівля, вогонь перекинувся на гаражі (facebook.com/DSNSKyiv)