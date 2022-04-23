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У Києві під час повітряної тривоги рух наземною ділянкою метро призупинятимуть

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Київ, Субота 23 квітня 2022 14:10
У Києві під час повітряної тривоги рух наземною ділянкою метро призупинятимуть У Києві під час повітряної тривоги рух наземною ділянкою метро призупинятимуть
Автор: Євгеній Прокопенко

На час повітряної тривоги рух наземною ділянкою червоної лінії призупинятиметься. Також не курсуватимуть потяги зеленої лінії через Південний міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський метрополітен.

"Просимо дотримуватися правил воєнного стану та комендантської години! Підземні станції метро продовжують працювати як укриття", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко застеріг киян та гостей міста щодо можливих провокацій у Великодню ніч.

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