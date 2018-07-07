У Києві під час пожежі на Туполєва вигоріла квартира і балкони на трьох поверхах

Під час пожежі в житловому будинку в Києві опіки отримав мешканець квартири, де виник вогонь

У Києві в суботу 7 липня, сталась пожежа у 5-поверховому будинку на вулиці Туполєва, 20А. Вогонь знищив квартиру та три сусідні балкони, передає Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла в одній із квартир на 3 поверсі. Вогонь розповсюдився на сусідні балкони на 3, 4 та 5 поверхах.

Рятувальники, що прибули на місце події, ліквідували пожежу менш як за годину. Розповсюдження вогню у квартири, в яких загорілись балкони, також було зупинено.

Фото: пожежа у Києві (dsns.gov.ua)

"Під час пожежі вогнеборці врятували із квартири, в якій виникла пожежа, чоловіка 1946 року народження, якого було передано працівникам швидкої медичної допомоги з отриманими опіками 2-3 ступеню тяжкості", - повідомили в Держслужбі.

Потерпілого госпіталізували до опікового центру. Також із будинку евакуйовано чотирьох мешканців.

"На місці події працювало 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 44 чоловіки особового складу підрозділів Київського гарнізону. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, у Харківські області четверо людей отримали опіки у зв’язку зі святкуванням Івана Купала. Серед постраждалих є 5-річний хлопчик.