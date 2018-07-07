У Харківській області внаслідок святкування Купала 4 людини отримали опіки

Серед постраждалих є 5-річний хлопчик

У Харківські області четверо людей отримали опіки у зв’язку зі святкуванням Івана Купала. Серед постраждалих є 5-річний хлопчик, йдеться у повідомленні Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харкова.

Зазначається, що опіки люди отримали звечора п'ятниці, 6 липня. Усі потерпілі з різних районів області. Хлопчик постраждав найбільше.

"Після тривалої підготовки з Кегичівського району дитячою реанімаційною бригадою його доправили до опікового центру Харкова", - повідомили в Центрі.

Також медики попередили, аби люди були обережними з вогнем та багаттям під час святкувань.

Нагадаємо, у Харкові вночі 7 липня в одному з п'ятиповерхових житлових будинків сталась пожежа на площі 80 кв. м. Мешканці квартир на четвертому поверсі, де знаходився епіцентр загоряння, не могли самостійно покинути приміщення. Для їх порятунку були використані автодрабини.