В Киеве во время движения загорелось такси

В Киеве утром во время движения загорелся автомобиль службы Uber. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Около 11 часов, на службу 102 поступила информация о самовозгорании автомобиля Chevrolet на Воздухофлотском проспекте.

Прибыв на место происшествия, инспекторы начали тушить пламя. Окончательно пожар ликвидировали спасатели. В результате пожара никто не пострадал.

Со слов водителя, во время движения его транспортное средство внезапно загорелось, но он успел его остановить и выйти из автомобиля.

В полиции призывают водителей перед выездом проверить и обеспечить технически исправное состояние и комплектность своего транспортного средства.

Фото: место происшествия (facebook.com/kyivpatrol)

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Старонаводницкой в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся автомобиль.

РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области произошло ДТП, в результате которого погибли двое людей.