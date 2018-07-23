В Киеве временно закроют движение транспорта по ул. Ярославов Вал

Закрытым будет участок от ул. Николая Лысенко до ул. Олеся Гончара

В Киеве в ночь с 23 и 24 июля 2018 года временно закроют движение транспорта по ул. Ярославов Вал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

Так, на ул. Ярославов Вал движение будет перекрыто сегодня, 23 июля, с 22 часов вечера до шести часов утра 24 июля. Закрытым будет участок от ул. Николая Лысенко до ул. Олеся Гончара.

В КГГА отмечают, что движение будет закрыто в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия, работы будут проводиться при благоприятных погодных условиях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 23 июля, до 17:00 в связи с выполнением работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на ул. Козелецкой частично ограничено движение транспорта.