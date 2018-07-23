У Києві тимчасово закриють рух транспорту по вул. Ярославів Вал

Закритою буде ділянка від вул. Миколи Лисенка до вул. Олеся Гончара

У Києві у ніч з 23 та 24 липня 2018 року тимчасово закриють рух транспорту по вул. Ярославів Вал. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації.

Так, на вул. Ярославів Вал рух буде перекрито сьогодні, 23 липня, з 22 години вечора до шостої години ранку 24 липня. Закритою буде ділянка від вул. Миколи Лисенка до вул. Олеся Гончара.

У КМДА зазначають, що рух буде закрито у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття, роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 23 липня, до 17:00 у зв’язку з виконанням робіт з фрезерування асфальтобетонного покриття на вул. Козелецькій частково обмежено рух транспорту.