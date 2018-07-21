У Києві частково обмежать рух по вул. Козелецькій

Новини Інфраструктура 21.07.2018 - 03:36
Ілюстративне фото (Автоцентр)
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Рух транспорту буде закрито у зв’язку із виконанням робіт з фрезерування покриття

У Києві у понеділок, 23 липня, з 09:00 до 17:00 у зв’язку з виконанням робіт з фрезерування асфальтобетонного покриття на вул. Козелецькій на ділянці від вул. Миколи Василенка до вул. Радищева частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації "Київавтодор".

КК "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт. 

Нагадаємо, з нагоди відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України у столиці відбудеться низка масових заходів, у зв’язку з цим протягом 24, 27 і 28 липня у центрі Києва обмежать рух всіх видів транспорту.

Зазначається, що звернення щодо проведення молебнів та хресної ходи, для чого необхідне обмеження руху транспорту, надали Українська Православна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП), Київська митрополія УПЦ та Патріархія Української Автокефальної ПЦ.

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Теги:  Київ,  транспорт,  ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС