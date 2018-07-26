В Киеве временно закроют два трамвайных маршрута

В Киеве до 20 августа закрывается движение трамвайных маршрутов №№14,15

В Киеве с 28 июля и ориентировочно до 20 августа закрывается движение трамвайных маршрутов №№14,15. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

Сообщается, что в этот период будет организовано движение временных автобусных маршрутов:

автобусный маршрут №14ТК Проспект Отрадный - станция метро "Берестейская" по трассе следования: улица В. Гавела (от проспекта Отрадного) - улица Каблукова - улица Героев Севастополя - улица М. Василенко - станция метро Берестейская, в обратном направлении: улица М. Василенко - бульвар В. Гавела;

на период с 30 июля по 3 августа и с 6 августа по 20 августа организуется автобусный маршрут №14Т Проспект Отрадный - станция метро "Лукьяновская" по трассе: улица В. Гавела (от проспекта Отрадного) - улица Каблукова - улица Героев Севастополя - улица В. Гавела - улица М. Василенко - улица Дегтяревская - улица Довнар-Запольского - улица Белорусская - Лукьяновская площадь, в обратном направлении: Лукьяновская площадь - улица Дегтяревская - улица М. Василенко - бульвар В Гавела (до проспекта Отрадного);

28-29 июля и 4-5 августа автобусы маршрута №14ТД Проспект Отрадный - Контрактовая площадь будет курсировать по трассе: улица В. Гавела (от проспекта Отрадного) - улица Каблукова - улица Героев Севастополя - улица В. Гавела - улица М. Василенко - улица Дегтяревская - улица Мельникова - улица Сечевых Стрельцов - улица Глибова - улица В. Черновола - Глыбочицкий проезд - улица Глыбочицкая - улиц Верхний Вал - улица Константиновская - Контрактовая площадь (улица Спасская), в обратном направлении: улица Спасская - улица Межигорская - улица Нижний Вал - улица Глыбочицкая - Лукьяновская площадь - улица Дегтяревская - улица Василенко - улица В Гавела (до проспекта Отрадного).

Отметим, что до окончания работ (ориентировочно до 20 августа) пассажиры автобусов маршрутов №14Т, №14ТК, № 14ТД имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.

Фото (kpt.kiev.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева 27 и 28 июля движение всех видов транспорта на некоторых улицах будет полностью ограничено.