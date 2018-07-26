У Києві тимчасово закриють два трамвайних маршрути

У Києві до 20 серпня закривається рух трамвайних маршрутів №№14,15

У Києві з 28 липня і орієнтовно до 20 серпня закривається рух трамвайних маршрутів №№14,15. Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".

Повідомляється, що в цей період буде організовано рух тимчасових автобусних маршрутів:

автобусний маршрут №14ТК Проспект Відрадний - станція метро "Берестейська" по трасі слідування: вулиця Ст. Гавела (від проспекту Відрадного) - вулиця Каблукова - вулиця Героїв Севастополя - вулиця М. Василенко - станція метро Берестейська, у зворотному напрямку: вулиця М. Василенко - бульвар Ст. Гавела;

на період з 30 липня по 3 серпня і з 6 серпня по 20 серпня організовується автобусний маршрут №14Т Проспект Відрадний - станція метро "Лук'янівська" по трасі: вулиця Ст. Гавела (від проспекту Відрадного) - вулиця Каблукова - вулиця Героїв Севастополя - вулиця Ст. Гавела - вулиця М. Василенко - вулиця Дегтярівська - вулиця Довнар-Запольського - вулиця Білоруська - Лук'янівська площа, у зворотному напрямку: Лук'янівська площа - вулиця Дегтярівська вулиця М. Василенко - бульвар В Гавела (до проспекту Відрадного);

28-29 липня і 4-5 серпня автобуси маршруту №14ТД Проспект Відрадний - Контрактова площа курсуватиме по трасі: вулиця В. Гавела (від проспекту Відрадного) - вулиця Каблукова - вулиця Героїв Севастополя - вулиця Ст. Гавела - вулиця М. Василенко - вулиця Дегтярівська - вулиця Мельникова - вулиця Січових Стрільців - вулиця Глібова - вулиця В. Чорновола - Глибочицькій проїзд - вулиця Глибочицька вулиць Верхній Вал - вулиця Костянтинівська - Контрактова площа (вулиця Спаська), у зворотному напрямку: вулиця Спаська - вулиця Межигірська - вулиця Нижній Вал - вулиця Глибочицька - Лук'янівська площа - вулиця Дегтярівська - вулиця Василенка - вулиця В Гавела (до проспекту Відрадного).

Зазначимо, що до закінчення робіт (орієнтовно до 20 серпня) пасажири автобусів маршрутів №14Т, №14ТК, № 14ТД мають право проїзду по місячних проїзних квитках, придбаних для проїзду в трамваї.

Фото (kpt.kiev.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва 27 і 28 липня рух усіх видів транспорту на деяких вулицях буде повністю обмежено.