ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве временно ограничат движение по Южному мосту

Киев, Понедельник 28 сентября 2020 17:39
В Киеве временно ограничат движение по Южному мосту
Фото: Южный мост в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать до 15 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, на Южном мосту начинается новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники работают в направлении проспекта Бажана.

Кроме того, в течение вторника, 29 сентября, будут выполняться работы и на части в направлении Надднепрянского шоссе.

"Во время работ движение частично ограничено (крайней правой полосе). В коммунальной корпорации извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

В Киеве временно ограничат движение по Южному мосту

Напомним, ранее в столице ограничивали движение на Броварском проспекте из-за асфальтирования дороги на пересечении с Кольцевой.

Ранее РБК-Украина сообщало, что до сентября в Киеве на съезде с Шулявского путепровода будет закрыто движение транспорта.

Кроме этого, в конце августа завершились ограничения движения на Южном мосту в Киеве, где проводили обновление опор и ремонт деформационных швов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Киевограничение движенияЮжный мост
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь