В Киеве временно ограничат движение по Южному мосту

Фото: Южный мост в Киеве (РБК-Украина)

В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать до 15 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, на Южном мосту начинается новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники работают в направлении проспекта Бажана.

Кроме того, в течение вторника, 29 сентября, будут выполняться работы и на части в направлении Надднепрянского шоссе.

"Во время работ движение частично ограничено (крайней правой полосе). В коммунальной корпорации извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в столице ограничивали движение на Броварском проспекте из-за асфальтирования дороги на пересечении с Кольцевой.

Ранее РБК-Украина сообщало, что до сентября в Киеве на съезде с Шулявского путепровода будет закрыто движение транспорта.

Кроме этого, в конце августа завершились ограничения движения на Южном мосту в Киеве, где проводили обновление опор и ремонт деформационных швов.