У Києві тимчасово обмежать рух на Великій Окружній дорозі та проспекті Академіка Глушкова

Рух транспорту обмежать у зв’язку з виконанням робіт з 1 серпня 2018 року до 5 липня 2019 року

У Києві тимчасово обмежать рух транспортних засобів із зайняттям проїзної частини та тротуару на Великій Окружній дорозі та проспекті Академіка Глушкова. Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Рух транспорту обмежать у зв’язку з виконанням ПАТ "ДТЕК Київські електромережі" з 1 серпня 2018 року до 5 липня 2019 року робіт з будівництва кабельної лінії 110 кВ (КЛ-110 кВ) "Новокиївська-Московська № 1, 2" відповідно до затвердженої проектної документації.

"Після завершення робіт виконавець має відновити покриття проїжджої частини на всю ширину та довжину в межах розриття або зайняття за типом існуючого, а покриття тротуарів - на всю ширину та довжину в межах розриття або зайняття фігурними елементами мощення", - зазначають у КМДА.

Згідно з розпорядженням, будівництво КЛ-110 кВ здійснюватиметься поетапно (1 етап - 1 км). Кожен етап складається із прокладання кабелю та повного відновлення благоустрою.

Розпорядження

Пояснювальна записка

Нагадаємо, у Києві до 30 серпня 2018 року частково обмежено рух по мосту Патона у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.

Крім цього рух частково обмежено на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку Кільцевої дороги з 06:00 01 серпня до 00:00 15 серпня 2018 року.