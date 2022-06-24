В Киеве возобновят работу популярные польские бренды одежды: список

В Киеве уже вскоре возобновят работу популярные польские бренды одежды. Речь идет о Reserved, Cropp и других.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ассоциации ритейлеров Украины.
В киевских ТРЦ РЦ Dream, Respublika Park, Dream и SkyMall, начиная с 25 июня, возобновляют работу польская группа LPP.
В LPP входят:
Также ретейлеры возобновят работу и в ТРЦ Dream: в Yellow.
Отметим, что в конце марта LPP заявила о закрытии магазинов в России, а уже в апреле ритейлер заявил о планах продать российский бизнес китайскому консорциуму.
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