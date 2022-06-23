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В Киеве возобновят работу более 10 маршрутов троллейбусов: названы сроки

Фото: в столице возобновят работу более 10 маршрутов троллейбусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве возобновляют контактную сеть троллейбусов, поврежденную в результате боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпастранс".

"Специалисты закончат работы через две недели. После завершения работ смогут возобновить работу троллейбусные маршруты № 6, 18, 25, 28, 33, 16, 23, 35, 5, 7 и 16", - говорится в сообщении.

В частности, подразумеваются участки на улице Кирилловской, площади Валерия Марченко, проспекте Победы и улице Юрия Ильенко.

В "Киевпасстрансе" добавляют, что в городе осуществляют перевозки:

  • 156 автобусов на 65 маршрутах;
  • 90 трамваев на 18 маршрутах;
  • 131 троллейбус на 31 маршруте.

Как сообщалось, в Киеве с 22 июня движение по Южному мосту запрещено. Это касается частного транспорта.

Также в Киеве уберут МАФы у станций метро, которые мешают доступу населения к укрытиям. Их демонтируют и перенесут в другие места.

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Киев