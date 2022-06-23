В Киеве возобновят работу более 10 маршрутов троллейбусов: названы сроки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Киевпастранс ".

В "Киевпасстрансе" добавляют, что в городе осуществляют перевозки:

В частности, подразумеваются участки на улице Кирилловской, площади Валерия Марченко, проспекте Победы и улице Юрия Ильенко.

"Специалисты закончат работы через две недели. После завершения работ смогут возобновить работу троллейбусные маршруты № 6, 18, 25, 28, 33, 16, 23, 35, 5, 7 и 16", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве с 22 июня движение по Южному мосту запрещено. Это касается частного транспорта.

Также в Киеве уберут МАФы у станций метро, которые мешают доступу населения к укрытиям. Их демонтируют и перенесут в другие места.

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